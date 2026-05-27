Güzelyurt’ta sosyal medya paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü

Polis açıklamasına göre, 26 Mayıs 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında Şehit Mehmet Ali Sokak üzerinde meydana gelen olayda, A.D. (58), H.D. (69) ve K.D. (45) ile H.K. (40) arasında çıkan tartışma sırasında taraflar birbirlerinin vücutlarının çeşitli yerlerine vurdu. Kavga esnasında yüksek sesle bağırıp çağıran şahısların çevreye rahatsızlık verdiği belirtildi.
Olay sırasında H.D.’nin, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile H.K.’yi sağ elinden yaraladığı açıklandı.
Olayla bağlantılı tüm şahısların tutuklandığı, soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.