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Guterres'in Kıbrıs programı netleşti

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Liderlerle ayrı ve ortak görüşmeler yapacak
Guterres'in Kıbrıs programı netleşti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyaretin programı “Alphanews” haber sitesinde ayrıntılarıyla yayınlandı.

Habere göre, Genel Sekreter 27 Temmuz Pazartesi akşamı yardımcıları Jean Pierre Lacroix ve Rosemary DiCarlo ile Kıbrıs’a gelecek. Genel Sekreterin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin de adada bulunacak.

Bu çerçevede, 28 Temmuz Salı 10.30’da Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, 11.45’te ise Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile görüşecek olan Guterres, aynı gün öğle saatlerinde Ledra Palace’ta bulunan BM Anıtı’na çelenk koyacak ve ardından Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarını ziyaret edecek.

Guterres, bu ziyaretin ardından müzakerecilerle, iki toplumlu teknik komitelerin başkanlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşecek, akşam ise BM Kıbrıs Özel Temsilcisi’nin ikametgahında özel bir yemekte liderlerle bir araya gelecek.

Yemeğin basına kapalı yapılacağı vurgulanan haberde, 29 Temmuz Çarşamba sabahı ise Guterres’in liderlerle ikinci bir görüşme yapacağı, bu görüşmenin eski “Lefkoşa Havaalanında” yer alan BM İyi Niyet Misyonu Ofislerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Habere göre, Guterres görüşmenin ardından adadan ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenleyecek.

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