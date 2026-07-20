Törenler, Solo Türk gösterisi ve resepsiyon düzenlenecek

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC genelinde gün boyu törenler, resmi etkinlikler, açılışlar ve gösteriler gerçekleştirilecek.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde gün boyu törenler, resmi etkinlikler, açılışlar ve gösteriler gerçekleştirilecek. Lefkoşa'dan Girne'ye, Gazimağusa'dan Güzelyurt, İskele ve Lefke'ye kadar birçok noktada düzenlenecek programlarda şehitler anılacak, resmi geçit törenleri yapılacak, Solo Türk gösterisi izleyicilerle buluşacak.

Kutlamalar sabah saat 08.00'de Lefkoşa Şehitler Anıtı ile Yavuz Çıkarma Plajı'nda düzenlenecek törenlerle başlayacak.

Aynı saatlerde Güzelyurt'ta ilk tören Kaymakamlık karşısındaki Atatürk Anıtı önünde yapılacak. İlçedeki ikinci tören ise saat 08.15'te Müze önünde gerçekleştirilecek.

İskele'deki tören saat 08.30'da Ecevit Meydanı'nda düzenlenecek.

Girne'de Atatürk Anıtı önündeki tören saat 10.20'de başlayacak.

Gazimağusa'da ise ilk tören saat 10.30'da Zafer Anıtı'nda, ikinci tören ise saat 11.00'de Fazıl Polat Paşa Bulvarı'nda gerçekleştirilecek.

Lefke'de günün ilk töreni saat 18.00'de Lefke Şehitliği'nde, ikinci tören ise saat 18.30'da Atatürk Anıtı önünde yapılacak.

Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ile Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd. Genel Müdürlüğü Binası, saat 15.00'te Gazimağusa Namık Kemal Mahallesi'nde düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Kutlamalar kapsamında saat 17.30'da Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda çelenk koyma töreni gerçekleştirilecek.

Saat 18.00'de Girne Atatürk Anıtı önünde Solo Türk gösterisi düzenlenirken, aynı saatte Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda Resmi Geçit Töreni gerçekleştirilecek.

Günün resmi programı, saat 20.30'da Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile eşi Nilden Bektaş Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde vereceği resepsiyonla devam edecek.

Kutlamalar çerçevesinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG Zıpkın Hücumbotu (P-336) ve TCG Gökova Fırkateyni (F-496) de KKTC'de liman ziyareti gerçekleştirecek.

Söz konusu gemiler saat 10.00-14.00 arasında KKTC'de bulunacak. Halk ziyaretleri ise 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. TCG I. İnönü Denizaltısı ile TCG Zıpkın Hücumbotu Girne Turizm Limanı'nda ziyaret edilebilecek. TCG Gökova Fırkateyni ise Girne açıklarında demirli bulunacak ve gemiye ulaşım Girne Antik Limanı'ndan deniz araçlarıyla sağlanacak.