Limasol'da Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu: Sürücü Kaçtı

Güney Kıbrıs’ta Limasol trafik polisi tarafından gerçekleştirilen kontrolde, bir araçta gümrüğe tabi olmayan yüklü miktarda tütün ve sigara ele geçirildi. Araç sürücüsünün ise polis kontrolünden kaçtığı bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Limasol trafik ekipleri kontrol amacıyla durdurmak istediği bir araçta yaptıkları incelemede, nargile kullanımına uygun yaklaşık 4 kilogram tütün ile 37 karton sigara tespit etti.

Haberde, araç sürücüsünün polis ekiplerine rağmen durmayarak olay yerinden kaçtığı ve hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan aynı haber içerisinde, Yunanistan’dan gelen bir konteynerde yapılan kontroller sırasında da 6 şişe içerisinde kannabidiol (CBD) türü madde bulunduğu aktarıldı. Söz konusu maddelerle ilgili inceleme başlatıldığı ve yetkili birimlerin olayı araştırdığı kaydedildi.