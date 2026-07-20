Yılmaz: Kıbrıs Türkü’nün haklarının yok sayıldığı hiçbir girişim başarıya ulaşamayacak

Kutlamalar dün Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın BRT'de yaptığı konuşma ve 21 pare top atışıyla başlarken, bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla törenler devam ediyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman halkın bayramını kutladı ve tören birliklerini denetledi.

CEVDET YILMAZ

Programda ilk olarak konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin selamlarını ileterek başladı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

Konuşmasına şehitleri ve Kıbrıs Türk halkının liderlerini anarak devam eden Yılmaz, Türkiye'nin, Garantörlük Antlaşması kapsamında insani sorumluluğunu yerine getirerek Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağladığını belirtti. Türkiye'nin güvenlik garantisinin tesis edilmesinde emeği geçenleri anan Yılmaz, 20 Temmuz'da başlayan Barış Harekâtı ile zulmün sona erdiğini söyledi.

Barış Harekâtı'nın sadece Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara da barış getirdiğini ifade eden Yılmaz, Kıbrıs'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığının bölgesel barışa katkı sağladığını dile getirdi.

"DÜN SİLAH ZORUYLA YAPAMADIKLARII BUGÜN DOĞU AKDENİZ'DE KURULAN İTTİFAKLAR VE DEZENFORMASYONLA YAPMAK İSTİYORLAR"

Kıbrıslı Türklerin hiçbir zaman ortaklığı bozmaya yönelik bir girişimde bulunmadığını vurgulayan Yılmaz, bölgede yaşanan gerginlikleri fırsata çevirerek Kıbrıs'ı yeni oluşumların içerisine çekmeye yönelik faaliyetleri dikkatle izlediklerini söyledi. Rum yönetiminin uluslararası kurumları istismar ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dün silah zoruyla yapamadıklarını bugün Doğu Akdeniz'de kurulan ittifaklar ve dezenformasyon yoluyla gerçekleştirebileceklerini sananlar büyük bir yanılgı içerisindedir. Bu tür girişimler tarafların hiçbirine güvenlik sağlamadığı gibi, yıllardır korunan istikrarı ve güvenliği de riske atmaktadır."

Doğu Akdeniz'deki meşru hakların yok sayılamayacağını vurgulayan Yılmaz, bu yöndeki girişimlerin başarıya ulaşamayacağını ifade ederek, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının onurlu ve özgür bir şekilde yaşaması için her zaman yanında olacağını söyledi.

"ÇÖZÜM, İKİ DEVLETİN EGEMEN EŞİTLİĞİ VE EŞİT ULUSLARASI STATÜSÜNÜN KABUL EDİLMESİNDEN GEÇMEKTEDİR"

Uzun yıllardır devam eden müzakerelerin, Kıbrıs Rum tarafının adadaki zenginliği paylaşmak istememesi nedeniyle sonuçsuz kaldığını belirten Yılmaz, çözümsüzlüğü besleyen ve daha da güçlendiren faktörlerle birlikte aynı sonuçsuz tartışmalarla daha fazla zaman kaybetmek istemediklerini ifade etti.

"Sahadaki gerçeklere gözlerini kapayan hiçbir çabanın başarıya ulaşma ihtimali yoktur." diyen Yılmaz, uluslararası toplumun Kıbrıslı Türklerin de Kıbrıslı Rumlar kadar bu topraklarda hak sahibi olduğunu kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve iki ayrı devletin iş birliği zemininde ilerlemesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm, iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesinden geçmektedir." ifadelerini kullandı.