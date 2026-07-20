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Savaş gemileri 20 Temmuz vesilesiyle halkın ziyaretine açıldı

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TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG Zıpkın Hücumbotu (P-336) ve TCG Gökova Fırkateyni (F-496) bugün KKTC’de liman ziyareti yapıyor.
Savaş gemileri 20 Temmuz vesilesiyle halkın ziyaretine açıldı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yılı kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG Zıpkın Hücumbotu (P-336) ve TCG Gökova Fırkateyni (F-496) bugün KKTC’de liman ziyareti yapıyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında, TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360) ve TCG Zıpkın Hücumbotu (P-336) Girne Turizm Limanı’nda, TCG Gökova Fırkateyni (F-496) ise Girne açıklarında demir yerinde halkın ziyaretine açılıyor. TCG Gökova Fırkateyni’ne ziyaret Girne Antik Limanı’ndan deniz vasıtası ile sağlanacak.

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