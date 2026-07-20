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Olay çıkardı: Polise saldırınca tutuklandı

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Alsancak'ta çevreyi rahatsız eden 32 yaşındaki şahıs, kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdığı gerekçesiyle tutuklandı.
Olay çıkardı: Polise saldırınca tutuklandı

Alsancak'ta alkollü olduğu sırada çevreyi rahatsız ettiği belirtilen bir kişi, kendisini tutuklamak isteyen polislere saldırınca gözaltına alındı.

Polis açıklamasına göre, 19 Temmuz akşamı saat 19.15 sıralarında M.T. (32), alkollü içki etkisi altında bulunurken nefes örneği vermeyi reddetti. Makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız ettiği sırada olay yerine gelen görevli polis ekipleri tarafından müdahale edildi.

İddiaya göre M.T., kendisini tutuklamak isteyen polislere küfür ederek vücutlarının çeşitli yerlerine elleriyle vurup darp etti ve görevlerini yapmalarını engelledi.

Olayla ilgili tutuklanan zanlı hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

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