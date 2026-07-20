İskele'de daire satma vaadiyle 30 bin dolar dolandırıcılığı: Bir kişi tutuklandı

2024 yılı içerisinde, İskele'de bulunan bir daireyi satacağını söyleyerek bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen 51 yaşındaki K.K., polis tarafından tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Geçitköy'de sakin K.K.'nin, bir şahsa İskele'de bulunan bir daireyi satacağını söyleyip gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve bu yolla mağdurdan toplam 30 bin ABD doları nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturma kapsamında zanlı, 19 Temmuz 2026 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.