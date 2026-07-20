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Rum Merkezi Cezaevi’nde isyan: Mahkumlar yangın çıkardı

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Rum Merkezi Cezaevi’nin yüksek güvenlikli koğuşunda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Rum Merkezi Cezaevi’nde isyan: Mahkumlar yangın çıkardı

Rum basınında yer alan habere göre, dün saat 22.15 sıralarında meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre üç mahkumun hücrelerini ve koğuş koridorunu kasıtlı olarak ateşe verdiği bildirildi. Söz konusu koğuşta toplam 10 mahkumun bulunduğu belirtildi.

Yangında yataklar yanarken, koğuşta yoğun duman nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Cezaevi personeli, tüm mahkumları kısa sürede ve güvenli şekilde tahliye ederken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Olayda hiçbir mahkum yaralanmazken, dumandan etkilenen bir cezaevi personeli tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Mahkumlar geçici olarak başka bir koğuşa nakledilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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