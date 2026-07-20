  • BIST 13981.05
  • Altın 6075.2
  • Dolar 47.1762
  • Euro 54.0013
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Girne'de eğlence mekanına reşit olmayan kişiye alkol satışı nedeniyle yasal işlem

» »
Girne'de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında, 18 yaşından küçük bir kişiye alkollü içki satıldığı tespit edildi.
Girne'de eğlence mekanına reşit olmayan kişiye alkol satışı nedeniyle yasal işlem

Girne'de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında, 18 yaşından küçük bir kişiye alkollü içki satıldığı tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.30 sıralarında gerçekleştirilen denetimlerde, söz konusu eğlence mekanında 18 yaşından küçük bir şahsa alkollü içki satıldığı belirlendi.

Olayın ardından iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de Sarhoşluk Nedeniyle 4 Kişi Tutuklandı05 Temmuz 2026 Pazar 14:02
  • Şenkul’un sosyal medya iletişim kanalları yeniden erişime kapatıldı03 Temmuz 2026 Cuma 12:47
  • Girne’de perşembe günü 2 saatlik elektrik kesintisi…30 Haziran 2026 Salı 15:59
  • Girne’de 3 el silah sesi!29 Haziran 2026 Pazartesi 21:06
  • Karaoğlanoğlu'nda ruhsatsız zıpkınla avlanan iki kişiye para cezası29 Haziran 2026 Pazartesi 14:13
  • Esentepe'de Traktör Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı26 Haziran 2026 Cuma 13:03
  • Köpeğine işkence etti, tutuklandı!24 Haziran 2026 Çarşamba 17:05
  • Murat Şenkul’un sosyal medya hesapları siber saldırıya uğradı!24 Haziran 2026 Çarşamba 10:31
  • Girne’nin bazı bölgelerinde bugün elektrik kesintisi yapılacak16 Haziran 2026 Salı 08:40
  • Girne’de Eğlence Mekanlarına Denetim: 5 İşletmeye Yasal İşlem14 Haziran 2026 Pazar 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti