Girne'de eğlence mekanına reşit olmayan kişiye alkol satışı nedeniyle yasal işlem

Girne'de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında, 18 yaşından küçük bir kişiye alkollü içki satıldığı tespit edildi.
Polisten verilen bilgiye göre, 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.30 sıralarında gerçekleştirilen denetimlerde, söz konusu eğlence mekanında 18 yaşından küçük bir şahsa alkollü içki satıldığı belirlendi.
Olayın ardından iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.
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