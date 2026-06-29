Karaoğlanoğlu'nda ruhsatsız zıpkınla avlanan iki kişiye para cezası

Polisten verilen bilgiye göre, 28 Haziran 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Girne Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından Karaoğlanoğlu açıklarında deniz içerisinde yapılan denetimlerde, F.G. (34) ile Ö.G. (27)'nin şamandıra kullanmadan ve ruhsatsız olarak tasarruflarında bulundurdukları zıpkınlarla balık avladıkları belirlendi.
Su Ürünleri Yasası'na aykırı hareket ettikleri tespit edilen şahıslara birer asgari ücret tutarında idari para cezası kesilirken, haklarında yasal işlem başlatıldı.
Soruşturma devam ediyor.
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