  • BIST 13703.13
  • Altın 6514.27
  • Dolar 47.5878
  • Euro 55.0136
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAABD ve İran arasında kısa süreliğine duran saldırılar yeniden başladı

Lapta'da Tekin Adalı Spor Kompleksi hizmete açıldı

» »
Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ile Albel Yatırım Ltd. iş birliğinde hayata geçirilen Tekin Adalı Spor Kompleksi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Lapta'da Tekin Adalı Spor Kompleksi hizmete açıldı

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ile Albel Yatırım Ltd. tarafından hayata geçirilen Tekin Adalı Spor Kompleksi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Lapta’da gerçekleştirilen açılış programına çok sayıda davetli katılırken, tesis kokteyl eşliğinde düzenlenen organizasyonla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Modern yapısıyla dikkat çeken spor kompleksi, farklı yaş gruplarına ve spor branşlarına hitap eden kapsamlı olanaklarıyla bölgenin önemli spor yatırımlarından biri olarak hizmet vermeye başladı. Tesiste dalış, voleybol, kite surf, tam donanımlı spor salonu, yüzme havuzu ve kafeterya gibi birçok farklı imkân bir araya getirildi.

Sporun yanı sıra sosyal yaşamı da destekleyecek şekilde planlanan kompleksin, hem profesyonel sporculara hem de sporu günlük yaşamının bir parçası haline getirmek isteyen vatandaşlara hizmet vermesi amaçlandı.

Tesisin aynı zamanda spor turizmine katkı sağlaması, gençlerin ve çocukların farklı spor branşlarıyla tanışmasına olanak sunması bekleniyor.

Bölgeye kazandırılan önemli yatırımlardan biri olarak değerlendirilen Tekin Adalı Spor Kompleksi’nin, Lapta ve çevresinde spor faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir merkez olması hedefleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Talih kuşu Girne’de!21 Temmuz 2026 Salı 10:33
  • Girne'de eğlence mekanına reşit olmayan kişiye alkol satışı nedeniyle yasal işlem20 Temmuz 2026 Pazartesi 09:42
  • UBP Girne Belediyesi Başkan adayı Dr. Bekir Paşaoğlu17 Temmuz 2026 Cuma 19:03
  • UBP'nin Dikmen adayı Dr. Mehmetali Tunçbilek17 Temmuz 2026 Cuma 19:01
  • Girne’de kaza: Elektrik direği devrildi, sürücüler dikkat14 Temmuz 2026 Salı 09:13
  • Girne’de Eğlence Yerlerine Denetim: Kapama Saati ve Müzik İzni İhlali Tespit Edildi11 Temmuz 2026 Cumartesi 09:21
  • 'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı: Tutuklandı10 Temmuz 2026 Cuma 00:58
  • Girne'de Sarhoşluk Nedeniyle 4 Kişi Tutuklandı05 Temmuz 2026 Pazar 14:02
  • Şenkul’un sosyal medya iletişim kanalları yeniden erişime kapatıldı03 Temmuz 2026 Cuma 12:47
  • Girne’de perşembe günü 2 saatlik elektrik kesintisi…30 Haziran 2026 Salı 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti