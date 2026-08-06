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UBP, DP ve YDP anlaşamadı!

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UBP, DP ve YDP, yerel seçimlerle genel seçimlerin aynı gün yapılıp yapılmayacağı ile karma oyun kaldırılmasına ilişkin henüz ortak bir karar alınmadığını açıkladı.
UBP, DP ve YDP anlaşamadı!

Hükümet ortakları UBP, DP ve YDP, yerel seçimlerle genel seçimlerin 6 Aralık'ta birlikte yapılıp yapılmayacağı ile karma oyun kaldırılmasına ilişkin değerlendirmelerini BRT'de yayınlanan Gündem 12 programında Pembe Paşaoğulları ile paylaştı.

FİKRİ ATAOĞLU: HENÜZ NETLEŞMİŞ BİR DURUM YOK

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hükümet ortakları arasında henüz kesin bir uzlaşının bulunmadığını söyledi.

Ataoğlu, "6 Aralık'ta yerel ve genel seçimlerin birlikte olması ya da olmaması, karmanın kalkması ya da kalkmaması ile ilgili bugün itibarıyla netleşen bir durum yok. Hükümet ortakları olarak mutabık olduk, artık Meclis'e gidebiliriz diyeceğimiz aşamada değiliz. Henüz daha netleşmiş değildir." dedi.

"DP KARARINI 10 GÜN İÇİNDE VERECEK"

DP Parti Meclisi'nin yaklaşık 10 gün içerisinde hem iki seçimin aynı tarihte yapılması hem de karma oy konusunda kararını vereceğini belirten Ataoğlu, "UBP'li bazı vekillerle yaptığımız birebir görüşmelerde iki seçimin aynı tarihte yapılmasına sıcak bakmadıklarını söyleyenler de var. Ancak DP'yi bu görüşler çok fazla ilgilendirmiyor. Biz kendi içimizde alacağımız kararı samimiyetle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, Parti Meclisi toplantısından önce Başbakan Ünal Üstel ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile bir araya gelmek istediğini belirterek, "Seçim konusunu tekrar görüşüp geldiğimiz noktayı Parti Meclisimize aktarmak istiyorum." dedi.

Erhan Arıklı: NİHAİ KARARI PARTİ MECLİSİ VERECEK

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, nihai kararın Parti Meclisi tarafından verileceğini belirterek, "Yurt dışı programımdan sonra Ağustos ayının 15'i gibi Parti Meclisini toplayıp bu konuda nihai kararımızı vereceğiz." dedi.

"KARMA OYDA TEREDDÜMÜZ YOK, İKİ SEÇİM TARTIŞILIYOR"

Arıklı, karma oyun kaldırılması konusunda parti olarak uzun yıllardır aynı görüşü savunduklarını belirterek, "2016 yılından itibaren karma oyun kaldırılmasını söyleyen bir siyasi partiyiz. Bu konuda herhangi bir tereddütümüz yok. Ama iki seçimin bir arada yapılması konusunda bizde de tartışmalar devam ediyor." diye konuştu.
Arıklı, "Bizim gibi partilerin ne maddi gücü, ne enerjisi ne de insan kaynağı iki sahada aynı anda mücadele etmeye yeter. Bu nedenle parti meclisindeki arkadaşlarımız iki seçimin birlikte yapılmasının ne getirip ne götüreceğini tartışıyor." ifadelerini kullandı.

"MECLİS AĞUSTOS'UN 20'SİNDE OLAĞANÜSTÜ TOPLANABİLİR"

Meclis takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıklı, "Hükümet ortakları olarak anlaşabilirsek Ağustos'un 20'si gibi Meclis'i olağanüstü toplayıp ivedilik kararı almak gerekecek. Ardından komite süreci tamamlanacak ve Eylül'ün ilk haftasında yasa Genel Kurul'dan geçirilmeli. Seçimle ilgili konunun Eylül'ün ilk haftasında tamamlanması gerekir, aksi takdirde çok geç olur." dedi.

Ahmet Savaşan: BU YIL SONUNDA SEÇİM OLACAK

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, 10 Ağustos'tan itibaren köy gezilerine başlayacaklarını belirterek, "İki seçimin de bir arada olacağını göz önünde bulundurarak seçimlerin startını hafta başı itibarıyla resmen başlatmış olacağız. Koalisyon ortaklarının liderleri son kararı birlikte alacak. Nasıl bir karar alınırsa alınsın bu yıl sonunda seçim olacak." dedi.

"KARMA OY OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİNE GELEBİLİR"

Savaşan, Ağustos ayında olağanüstü Genel Kurul beklentisini dile getirerek, "Yeni yasama yılını beklemeden geçirilmesi gereken acil yasalar var. Bu nedenle Ağustos ayının 15'inden sonra olağanüstü Genel Kurul yapılacağını öngörüyoruz. Eğer o tarihe kadar karma oyun kaldırılması yönünde mutabakat sağlanırsa, karma oy düzenlemesinin de diğer acil yasalarla birlikte Olağanüstü Genel Kurul gündemine gelmesi muhtemel." diye konuştu.

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