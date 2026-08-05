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Çarşıda fiyatlar yükseliyor... Enflasyon şaha kalktı!

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Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,90: Yıllık enflasyon yüzde 38,10
Çarşıda fiyatlar yükseliyor... Enflasyon şaha kalktı!

KKTC İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon oranını yüzde 2,90 olarak açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi’nde, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 20,34, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 38,10 değişim gerçekleşti.

Temmuz ayında fiyatı en çok artan ilk üç mal, yüzde 158,99 ile salatalık, yüzde 48,70 ile marul ve yüzde 46,13 ile okul kitabı (Lise-Matematik 1) oldu.

En yüksek fiyat düşüşü ise, yüzde 43,83 ile kirazda, yüzde 27,58 ile domateste ve yüzde 25,92 ile karpuzda görüldü.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 9,79 ile eğitim ana grubunda gerçekleşti.

Lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 5,46, sağlık ana grubunda yüzde 4,80, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 3,66, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 2,75, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 1,92, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 1,32, haberleşme ana grubunda yüzde 1,16, ulaştırma ana grubunda yüzde 0,82, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 0,64 artış, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 0,52, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0,21 azalış meydana geldi.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 458 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 99 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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