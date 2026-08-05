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Hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 36-39 derece dolaylarında olacağını duyurdu.
Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 36 – 39 ve sahillerde 32 – 35 derece dolaylarında olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi'nin, 4 – 10 Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölge sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak.

Hava genelde açık az bulutlu, yarın ve çarşamba günü sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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