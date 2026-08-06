Lefkoşa'da bugün iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Proje çalışması nedeniyle perşembe günü Lefkoşa’da, iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından verilen bilgiye göre kesinti, 09.30-11.30 arasında Kızılbaş, SOS Çocuk Köyü arkasındaki bölgede olacak.
Proje çalışması nedeniyle perşembe günü Lefkoşa’da, iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından verilen bilgiye göre kesinti, 09.30-11.30 arasında Kızılbaş, SOS Çocuk Köyü arkasındaki bölgede olacak.
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