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Lefkoşa'da bugün iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak

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Bugün Lefkoşa’da iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Lefkoşa'da bugün iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Proje çalışması nedeniyle perşembe günü Lefkoşa’da, iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından verilen bilgiye göre kesinti, 09.30-11.30 arasında Kızılbaş, SOS Çocuk Köyü arkasındaki bölgede olacak.

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