Çalışma Bakanlığı, 15 Ağustos’a kadar 12.00-16.00 saatleri arasında güneş altında çalışmayı yasakladı

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, düzenlemenin özellikle yüksek sıcaklığa doğrudan maruz kalan çalışanların sıcak çarpması, aşırı sıvı kaybı ve benzeri sağlık risklerinden korunması amacıyla alındığı belirtildi.
Açıklamada, meskûn mahal dışında yürütülen tarım ve inşaat sektörü faaliyetlerinde işverenlerin, çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla işe başlama saatlerini daha erken saatlere çekebileceği kaydedildi.
Erken işe başlama uygulaması kapsamında inşaat sahalarına agrega, hazır beton, diğer inşaat malzemeleri ile iş makinelerinin taşınması ve sevkiyat saatlerinin de işverenler tarafından belirlenebileceği ifade edildi.
Bakanlık, alınan tedbirlere tüm tarafların gerekli hassasiyeti göstermesinin çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
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