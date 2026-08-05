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Dikkat İskele'de su kesintisi!

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Sınırüstü Su Deposu'nda Çalışma: Su Akışı Geçici Olarak Durduruldu
Dikkat İskele'de su kesintisi!

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Sınırüstü Su Deposu'nda yürütülen bakım ve çalışma nedeniyle su akışı geçici olarak durduruldu.

Yetkililerden yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından, çalışmanın seyrine bağlı olarak su akışının yeniden sağlanacağı belirtildi.

Vatandaşların yaşanabilecek geçici su kesintisi nedeniyle gerekli tedbirleri almaları istenirken, yetkililer gösterilecek anlayış için teşekkür etti.

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