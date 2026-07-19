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Büyükkonuk Eski Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu'ndan Adaylık Sinyali

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Mehmetçik-Büyükkkonuk Beleidye Başkan adaylığına sinyal yaktı
Büyükkonuk Eski Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu'ndan Adaylık Sinyali

Büyükkonuk eski Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, yaptığı açıklamayla yaklaşan seçim sürecinde adaylık ihtimaline ilişkin mesaj verdi.

Sennaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aday belirleme süreçlerinin demokrasi içerisinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, kendi bölgesindeki gelişmelere tepki gösterdi.

Bazı bölgelerde adaylık için sandık kurulduğunu ve üyelerin tercihlerinin dikkate alındığını ifade eden Sennaroğlu, kendi bölgesinde ise bağlı olunan partinin adaylık müracaatı dahi almadığını ve mevcut adayla devam kararı verdiğini savundu.

"Geçen dönem o zaman neden mevcut aday gösterilmedi?" sorusunu gündeme getiren Sennaroğlu, bu konuda verilen yanıtı eleştirerek, "Halktan daha büyük güç yok" ifadelerini kullandı.

Sennaroğlu'nun açıklamaları, Büyükkonuk bölgesinde yeniden belediye başkanlığı adaylığına hazırlanabileceği şeklinde yorumlandı. Sennaroğlu'nun önümüzdeki süreçte adaylık konusunda nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.

Aday olması durumunda UBP ve CTP dışındaki partilerden destek almasının da söz konusu olabileceği konuşulan Sennaroğlu'nu DP, YDP,HP ve TDP'nin de aralarında bulunduğu bir çok partinin destekleyebileceği kaydediliyor.

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