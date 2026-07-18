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Yeniboğaziçi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde yasaklı cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

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Yeniboğaziçi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde polis ve gümrük ekiplerinin ortak denetiminde, ülkeye ithali ve satışı yasak olan cinsel içerikli malzemeler ile cinsel gücü artırıcı jel ele geçirildi. İşletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yeniboğaziçi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde yasaklı cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

Yeniboğaziçi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde polis ve gümrük ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, ülkeye ithali ve satışı yasak olan muhtelif cinsel içerikli malzemeler ile cinsel gücü artırıcı jel ele geçirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarında Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimde, söz konusu ürünler emare olarak alındı.

İş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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