Erhürman: "BM Genel Sekreteri Guterres'in Ada Ziyaretini Olumlu Karşılıyoruz"

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Erhürman, daha önce de BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorununa yönelik yürüttüğü çabalara destek verdiklerini hatırlatarak, Guterres'in bu kapsamda adaya gelme kararını olumlu bulduklarını ifade etti.

Erhürman, ziyaretin 16 yıl aradan sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'a gelerek Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerle adada doğrudan görüşecek olması bakımından önem taşıdığına dikkat çekti.

Göreve geldikleri günden bu yana Kıbrıs'a ilişkin konuların Lefkoşa'da ele alınmasının önemini vurguladıklarını belirten Erhürman, bu görüşmelerin BM Genel Sekreteri'nin katılımıyla yapılacak olmasının doğru bir adım olduğunu kaydetti.

Görüşmelerde güven yaratıcı önlemlerin yanı sıra, Antonio Guterres'in Crans Montana sürecinin ardından dile getirdiği "bu kez farklı olmalı" yaklaşımının da değerlendirileceğini ifade eden Erhürman, toplantıların tarafların birbirlerinin pozisyonlarını ve Birleşmiş Milletler'in taraflara ilişkin değerlendirmelerini daha iyi anlaması açısından önemli bir fırsat sunacağını söyledi.

Erhürman açıklamasında, Kıbrıs Türk tarafı olarak BM Genel Sekreteri'nin girişimlerini desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, bu çabalara samimiyet ve ciddiyetle katkı koymaya devam edeceklerini vurguladı.