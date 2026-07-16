Barçın: "UBP-DP-YDP hükümeti esnafı gözden çıkardı"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, UBP-DP-YDP hükümetinin esnafı "gözden çıkardığını" öne sürerek, uygulamanın adil olmadığını iddia etti.

Barçın, örnek olarak bir berberi göstererek, küçük işletmelerin yalnızca sosyal sigorta primlerini karşılayabilmek için dahi günlük önemli bir gelir elde etmek zorunda olduğunu belirtti. Elektrik, kira, sarf malzemeleri ve vergi gibi diğer giderlerin de eklendiğinde esnafın üzerindeki yükün daha da arttığını ifade eden Barçın, bu koşullarda prim desteği verilmemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hükümetin buna karşın 10 ve üzeri çalışanı bulunan, hatta çok sayıda çalışma izinli personel istihdam eden işletmelere yönelik prim desteğini artırdığını savunan Barçın, "Prim desteği verilmesine itirazım yok. Ancak aynı oranda küçük esnafa da destek sağlanmalı. Destek kaynakları adil dağıtılmalı; bir kesime sürekli destek verilirken diğer kesim tamamen dışlanmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Mevcut uygulamanın kamu kaynaklarının adaletsiz dağıtımı anlamına geldiğini ileri süren Barçın, ülke vatandaşı olan esnafa sıfır destek verilmesinin ekonomiyi daha da zayıflatacağını ve istihdam üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını savundu. Barçın, hükümete küçük esnafın da destek kapsamına alınması çağrısında bulundu.