Özersay: Ercan'da ILS sistemi tamam mı

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan HP Genel Başkanı Özersay, şunları kaydetti:

“Dün akşamüzeri İstanbul’dan Ercan’a uçuşumuz vardı. Ne uçakta bir sorun vardı ne de pilotta, bütün yolculuk boyunca sıkıntı yaşamadan Ercan’a kadar geldik, alçalmaya başladık ancak tam piste yaklaştığımız zaman uçak birdenbire baş kısmını yukarıya doğru kaldırdı ve hızla yükselmeye başladı, Ercan’ı pas geçtik. Kimse ne olduğunu anlayamamıştı. Kısa bir süre yükselmeye devam ettik, bir açıklama bekledik, önce bir sessizlik ardındansa pilotun açıklaması geldi: “Ercan havalimanını pas geçmek durumunda kaldık, birazdan tekrar deneyeceğiz”!. Yani pilot bizim de bildiğimiz, yaşadığımız şeyi bize söyledi ama sebebini söylemedi.

YAŞANAN SIKINTININ KAYNAĞI/NEDENİ AÇIKLANMALIDIR

Peki sebep neydi? Hava koşulları mı? (belli ki ne rüzgar vardı ne de başka bir olumsuz hava koşulu); pistte son dakika aksi bir şey mi görmüşlerdi? Kule ile bağlantıları mı kesilmişti? Göçmen kuşlar falan mı söz konusuydu uçuş güvenliğini tehlikeye atan? Yoksa alçalmamıza yardımcı olan cihazda bir arıza mı oluşmuştu? Tekerlekler mi açılmamıştı? (gelen sesler açıldığını gösteriyordu); pilot mu tecrübesizdi? Hiç sanmıyorum zira gayet konforlu bir uçuş olmuştu. Ercan hava trafik kontrolü bağlamında bir sıkıntı mı olmuştu? Hiç sanmıyorum çünkü son derece iyi bir sivil havacılığımız, iyi yetişmiş hava trafik kontrolörlerimiz olduğunu biliyorum, sıkıntı oradan da kaynaklanmadı diye düşünüyorum. Sonuçta bize HİÇ BİR GEREKÇE söylenmedi. Bu bir sivil havacılık kuralı mı? Yani yolcuya yaşanan sıkıntının nedeni söylenmez mi? Bu kez pilotun İngilizce izahatına kulak kabarttım ve maalesef İngilizce açıklamada da sadece olan söylendi ama neden böyle olduğuna dair hiçbir şey söylenmedi.

Havada Beşparmaklarla Mağusa arasında bir iki tur atıp yeniden iniş pozisyonuna geçtik, tekerlekler yeniden açıldı ve çok sert bir iniş yaptık. Dua edenleri, endişe ile gözünden yaş akanı gördüm. Herkes canı burnunda hızlıca uçaktan çıktı, önümdeki yolcular kabin amirine ve diğer hosteslere ne olduğunu sordular ve “biz de bilmiyoruz” yanıtını aldılar.

SON AYLARDA BU TÜRDEN BİRKAÇ ÖRNEK YAŞANADI: ILS SİSTEMİMİZ TAMAM MI?

Gerek arkadaşlarımızdan gerekse basına yansıyanlardan bu türden “havalimanını pas geçme” “ikinci denemede inme” yahut İstanbul’a veya Antalya’ya geri dönme gibi birkaç olay daha gördük. Normal şartlarda uçakların piste yaklaşırken güvenli şekilde alçalmasını ve piste uygun şekilde hizlanmasını sağlayan ILS sistemimiz sıkıntısız çalışıyor mu?

Dün yaşanan sıkıntıyla daha önce uçakların inememesi konusunda yaşanan sıkıntılar elbet farklı sebeplerden kaynaklanıyor olabilir. Bu yazdığım hususlarla da hiçbir bağlantısı olmayabilir. ANCAK NET OLAN BİR ŞEY VAR: Yolculara ve kamuoyuna bu sıkıntıların nereden kaynaklandığı söylenmelidir. Sonuçta İNSANLARIN CANI söz konusudur. Bu kadar yaşamsal bir konuda insanlar karanlıkta bırakılmamalıdır.

Özellikle şirket ismi vermedim çünkü derdim birilerine ticari olarak zarar vermek değildir, kamuoyunun bu konuda aydınlatılması ve doğru bilgilendirilmesi gerekir.”