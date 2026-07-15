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Başbakanlığa bazı kurumlar eski Meclis binasına taşınıyor

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Eski Cumhuriyet Meclisi binasına ilk önce Merkezi Mevzuat Dairesi ile Denetleme Kurulu, daha sonra da İstatistik Kurumu taşınacak.
Başbakanlığa bazı kurumlar eski Meclis binasına taşınıyor

Başbakanlığa bağlı bazı kurumlar eski Meclis binasına taşınıyor.

Eski Cumhuriyet Meclisi binasına ilk önce Merkezi Mevzuat Dairesi ile Denetleme Kurulu, daha sonra da İstatistik Kurumu taşınacak.

Merkezi Mevzuat Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, taşınma süreci başladığından daire; 21 Temmuz Salı günden 24 Temmuz Cuma güne kadar hizmet veremeyecek.

Denetleme Dairesi personeli de bu tarihlerde yeni hizmet yerine taşınmış olacak. İstatistik Kurumu’nun da taşınmayı ağustosun ilk haftalarında tamamlaması bekleniyor.

Cumhuriyetin ilanı dahil olmak üzere birçok tarihi ana, karara, tartışmaya ve eyleme ev sahipliği yapan Meclis binası bir yılı aşkın bir süredir boştu ve binadaki son Genel Kurul toplantısı 29 Nisan 2025’te yapılmıştı.

Cumhuriyet Meclisi ise, çalışmalarına 5 Mayıs 2025’ten itibaren yeni binasında devam ediyor.

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