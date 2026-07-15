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Hürmüz Boğazı’nda vurulan Kıbrıs bayraklı geminin mürettebatı hayatını kaybetti

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Hindistan vatandaşı deniz mühendisi Heramb Karmarkar’ın öldüğü açıklandı
Hürmüz Boğazı’nda vurulan Kıbrıs bayraklı geminin mürettebatı hayatını kaybetti

Hürmüz Boğazı’nda saldırıya uğrayan Kıbrıs bayraklı M/V GFS Galaxy isimli konteyner gemisinin kayıp mürettebatından 30 yaşındaki Hindistan vatandaşı deniz mühendisi Heramb Karmarkar’ın hayatını kaybettiği ailesi tarafından açıklandı. 

Ailenin Hindistan basınına yaptığı açıklamada, yetkililer tarafından Karmarkar’ın yaşamını yitirdiği bilgisinin kendilerine ulaştırıldığı belirtildi. Karmarkar’ın gemide üçüncü mühendis olarak görev yaptığı ifade edildi. 

23 mürettebat kurtarılmıştı

Kıbrıs bayraklı M/V GFS Galaxy, hafta sonu Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptığı sırada bir saldırıya uğramış, geminin makine bölümünde ciddi hasar meydana gelmişti. Saldırının ardından mürettebat gemiyi terk ederek can filikalarına geçmişti. 

Kıbrıs Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yapılan açıklamada, gemide Hindistan, Ukrayna, Sri Lanka, Endonezya ve Filipinler vatandaşlarından oluşan mürettebat bulunduğu, gemide herhangi bir Kıbrıs vatandaşı olmadığı bildirilmişti. Umman Deniz Kuvvetleri, filikadaki 23 mürettebatı kurtararak karaya ulaştırmıştı. 

Saldırı sonrası gerilim tırmandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), geminin İran Devrim Muhafızları tarafından “açık şekilde saldırıya uğradığını” açıklamış ve olayın ardından İran’a yönelik yeni askeri operasyonlar başlatıldığını duyurmuştu. 

İran tarafı ise geminin “onaylanmayan bir rotadan ilerlediğini” ve gemiye uyarı atışları yapıldığını öne sürmüştü. 

Hürmüz Boğazı’nda kriz büyüyor

Dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim, uluslararası deniz taşımacılığını da etkiliyor. Kıbrıs bayraklı gemiye yönelik saldırının ardından bazı gemicilik şirketlerinin bölgedeki seferlerini yeniden değerlendirdiği bildirildi. 

Kaynak: Cyprus Mail (cyprus-mail.com)

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