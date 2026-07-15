Binaların yangından korunmasına ilişkin eğitim veriliyor

Binaların Yangından Korunmasına Dair Usul ve Esaslar Tüzüğü kapsamında, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Odalar ve devlette konuyla ilgili kamu kurumlarının eğitim ihtiyaçları doğrultusunda eğitim veriliyor.

Doç. Dr. İnşaat Mühendisi Burak Kaan Çırpıcı, Emekli İtfaiye Genel Müdürü Ramadan Gürpınar, Öğretim Görevlisi Kimya Mühendisi Abdurrahman İnce ve Öğretim Görevlisi Yüksek Mimar Sinan Kayakıran tarafından verilen eğitimler için, KTMMOB’ye bağlı ilgili Odaların temsilci ve vize bürosu çalışanları, İtfaiye Müdürlüğü, Şehir Planlama Dairesi, Planlama İnşaat Dairesi ile Turizm Planlama Dairesi’nden temsilcilerin katıldığı eğitimlerde gerek Tüzük içeriği gerekse de ilgili teknik unsurlar vaka incelemeleri ile detaylı olarak inceleniyor.

Lefkoşa-Çağlayan’da yer alan KTMMOB binası toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime, 30 Ağustos tarihine kadar toplam 10 gün boyunca devam edilecek.

KTMMOB’nin uzun çalışmalar sonucunda İtfaiye başta olmak üzere paydaş kurumlar ile işbirliği içinde taslak şeklinde hazırlayarak İçişleri Bakanlığı’na ilettiği ve yine İçişleri Bakanlığı’nda ilgili tüm kurumların katılımıyla gerçekleştirilen teknik toplantılar sonucunda tamamlanan “Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü” Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp 15 Mayıs 2025 tarihli 101 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.