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KIB-TEK’ten 25 bin adet led sokak aydınlatma armatürü yatırımı

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), ülke genelindeki sokak aydınlatma altyapısının modernizasyonu ve enerji verimliliğinin artırılması amacıyla önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyor.
KIB-TEK’ten 25 bin adet led sokak aydınlatma armatürü yatırımı

KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun 26 Ocak 2026 tarihli kararı doğrultusunda gerçekleştirilen ihale süreci tamamlanarak, 20 bin adet ahşap direklerde ve 5 bin adet metal direklerde kullanılmak üzere toplamda 25 bin adet LED sokak aydınlatma armatürünün alımına ilişkin sözleşme imzalandı.

İhaleyi kazanan Galigalar Trading Ltd ile sözleşme, KIB-TEK Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle imza altına alındı.

Proje kapsamında alınacak LED sokak aydınlatma armatürlerinin toplam bedeli 2 milyon 85 bin Euro + KDV olarak belirlenirken, yatırımın KDV dahil toplam maliyeti 2 milyon 418 bin Euro olacak.

Sözleşme kapsamında yüklenici firmanın, LED armatürlerin tamamını en geç üç ay içerisinde KIB-TEK’e teslim etmesi öngörülüyor.

KIB-TEK, hayata geçirdiği bu yatırımla ülke genelindeki sokak aydınlatma sistemlerini daha modern, enerji verimli ve uzun ömürlü LED teknolojisiyle yenilemeyi hedeflerken, enerji tüketiminin azaltılması ve bakım maliyetlerinin düşürülmesine de önemli katkı sağlamayı amaçlıyor.

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