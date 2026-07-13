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Avrupa Komisyonu, Raffaele Fitto’yu Komisyonun Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atadı

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Avrupa Komisyonu, Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'yu Komisyon'un Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atadı.
Avrupa Komisyonu, Raffaele Fitto’yu Komisyonun Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atadı

Komisyondan yapılan açıklamada, Fitto’nun, yeni görevinde, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuéllar ile yakın iş birliği içinde Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesindeki çözüm sürecine katkıda bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, atamanın, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca ve AB ilke, değer ve mevzuatı doğrultusunda işlevsel ve sürdürülebilir kapsamlı bir çözüme ulaşılması amacıyla, Komisyon'un Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine yönelik güçlü kararlılığını yansıttığı vurgulandı.

Fitto’nun, müzakerelerin yeniden başlamasına zemin hazırlamak, taraflar arasında güven tesis etmek ve kapsamlı, kalıcı bir çözümü desteklemek amacıyla ilgili tüm taraflarla temaslarda bulunacağı da açıklandı.

Komisyon açıklamasında, Fitto’nun; Avrupa yönetişimi, bölgesel iş birliği ve kurumsal diyalog alanlarındaki köklü deneyimini görevine yansıtacağı ve atamanın Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması yönünde ilerleme sağlanmasını kolaylaştırmaya dönük Komisyon çabalarını destekleyeceğine yönelik inanç da belirtildi.

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