Kurudere Yakınlarında Orman Yangını: 15 Dönümlük Alan Kül Oldu

Yangına Polis İtfaiye ekipleri, Orman Dairesi personeli, askeri birlikler ve bölge halkı tarafından müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 15 dönümlük arazi zarar gördü.
Yangında koruluk alan içerisinde bulunan çok sayıda çam, selvi, okaliptüs ve akasya ağacı yanarak kül oldu.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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