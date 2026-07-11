Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu Edildi

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erhürman dün Eski Cumhurbaşkanlığı Binası’nda katıldığı etkinlik sırasında tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirmesi üzerine Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm tetkiklerin olumlu sonuçlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erhürman, bu sabah taburcu edildi.
Genel durumunun iyi olduğu belirtilen Erhürman’ın, hekimlerinin önerileri doğrultusunda bir süre istirahat edeceği bildirildi.
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