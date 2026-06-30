  • BIST 14146.19
  • Altın 6034.53
  • Dolar 46.6541
  • Euro 53.2291
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAEuropol toplantıları Güney Kıbrıs’ta yapılıyor

Komedyen Deniz Göktaş hakkında “dini değerleri aşağılama” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

»
Komedyen Deniz Göktaş hakkında “dini değerleri aşağılama” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Göktaş, yurt dışında olduğunu belirterek, "Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim" demişti.
Komedyen Deniz Göktaş hakkında “dini değerleri aşağılama” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

 

Komedyen Deniz Göktaş hakkında “dini değerleri aşağılama” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

NTV’nin aktardığına göre "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle Komedyen Deniz Göktaş hakında başlatılan soruşturmaya gerekçe olarak, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen gösterideki ifadeleri gösterildi.

Deniz Göktaş'a “dini değerleri aşağılama” suçlaması yöneltildiği belirtiliyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Göktaş, yurt dışında olduğunu belirterek, "Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim." demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Türkiye Milli Güvenlik Kurulu'ndan KKTC ve Doğu Akdeniz mesajı18 Haziran 2026 Perşembe 22:39
  • Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 8 ismin testi pozitif çıktı18 Haziran 2026 Perşembe 22:36
  • ABD'deki Halkbank davası sona erdi17 Haziran 2026 Çarşamba 21:09
  • Türkiye Dışişleri'nden, Avrupa Parlamentosunun 2025 Yılı Türkiye Raporu'na tepki17 Haziran 2026 Çarşamba 20:48
  • Erdoğan: ABD ve İran arasında varılan mutabakat önemli bir gelişme, memnuniyetle karşılıyorum15 Haziran 2026 Pazartesi 08:26
  • CHP'de Parti Meclisi toplantısı öncesi Özgür Özel ekibinden 28 istifa, tüzüğe göre kurultay şart!11 Haziran 2026 Perşembe 12:17
  • Muğla'da 1450 liraya lahmacun satan işletmeye para cezası28 Mayıs 2026 Perşembe 17:09
  • Devlet Bahçeli'den CHP'ye kongre tarihi önerisi: 9 Eylül27 Mayıs 2026 Çarşamba 12:24
  • Karadeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem26 Mayıs 2026 Salı 16:49
  • Özel, İzmir'de yaptığı mitingde Kılıçdaroğlu'na seslendi: Başkanı halk seçsin, kazanırsan elini öperim26 Mayıs 2026 Salı 15:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti