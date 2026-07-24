Özgür Özel: "YENİ Parti'yi kuran milletimizdir"

Özel, "YENİ Parti'yi kuran, milletimizdir" ifadelerini kullanırken, işçiden emekliye, memurdan esnafa, çiftçiden kadınlara ve gençlere kadar toplumun farklı kesimlerine hitap ettiklerini belirtti.
Açıklamasında, "İşçinin YENİ Partisi, emeklinin YENİ Partisi, memurun YENİ Partisi, esnafın YENİ Partisi, çiftçinin YENİ Partisi, kadınların YENİ Partisi, gençlerin YENİ Partisi, Türkiye'nin YENİ Partisi… Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer veren Özel, "yeni" vurgusuyla siyasi söylemini kamuoyuna duyurdu.
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