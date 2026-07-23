Kıbrıs'ta çözümsüzlük en çok İsrail'e yarıyor

Baykallı: "Kıbrıs'ın bölünmüş kalmasını en çok Netanyahu yönetimi istiyor"

Kemal Baykallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs'taki yönetimlerin izlediği mülkiyet politikalarını eleştirerek, adanın bölünmüş statüsünün bazı uluslararası aktörlerin çıkarına hizmet ettiğini savundu.

Baykallı, eski Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile mevcut lider Nikos Hristodulidis dönemlerinde adanın güneyinde taşınmazların İsrailli, Rus ve çok uluslu sermaye gruplarına satıldığını öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin Kıbrıs'ın bölünmüş kalmasını istediğini iddia eden Baykallı, "Türkiye tehdidi" söylemiyle Rum kamuoyunun bu sürece sessiz kaldığını ve Kıbrıslı Türklerin yönetimde yer almamasının da adanın güneyinde istenilen politikaların daha rahat uygulanmasına zemin hazırladığını savundu.

Kapalı Maraş konusuna da değinen Baykallı, kapsamlı bir çözüm süreciyle Maraş'ın iadesinin iki toplum arasında güven ortamı oluşturabileceğini ileri sürdü. Baykallı, bu nedenle Güney Kıbrıs'taki çözüm karşıtı çevreler ile bazı İsrail çevrelerinin Maraş'ın iadesini istemediğini iddia ederek, bu durumun Maraşlı göçmenlerin mağduriyetinin sürmesine neden olduğunu öne sürdü.