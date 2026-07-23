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Lefkoşa Barınağı’ndaki sevimli dostların parazit ve aşıları yapıldı

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Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) bağlı Lefkoşa Barınağı’ndaki 300’den fazla sevimli dostun iç ve dış paraziti ile karma aşıları gerçekleştirildi.
Lefkoşa Barınağı’ndaki sevimli dostların parazit ve aşıları yapıldı

LTB Sevimli Dostlar ekibi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında barınaktaki sevimli dostların sağlık kontrolleri, aşılamaları, parazit uygulamaları, kısırlaştırma işlemleri ve bakımları rutin olarak yapılıyor. Bu kapsamda uzman veterinerler aracılığı ile barınakta bulunan tüm köpeklerin iç ve dış parazit uygulamaları ile karma aşıları yapıldı.

LTB Sevimli Dostlar ekibi özveriyle çalışıyor
İç-dış parazit ve yıllık karma aşılama yanında, LTB ile Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği iş birliğinde sürdürülen kısırlaştırma çalışmalarıyla da son dört yılda sokaktaki yaklaşık 1.200 köpek kısırlaştırıldı. 

Her yıl 1.000’in üzerinde sokak hayvanına destek sağlayan LTB Sevimli Dostlar ekibi, barınaktaki sevimli dostlara öncelikle geçici ve güvenli bir ortam sunarken, ardından kalıcı yuvalara kavuşmaları için sahiplendirme çalışmalarını sürdürüyor. 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da barınakta gerçekleştirilen aşılama çalışmaları ile barınağın yenilenen bölümlerini inceledi. Başkan Harmancı, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve kontrolsüz çoğalmanın önlenmesi konusunda belediye, sivil toplum örgütleri, veteriner hekimler ve gönüllülerin ortak bir anlayışla hareket ettiğini belirtti.
“Satın Alma, Sahiplen” kampanyasının önemine dikkat çeken Harmancı, amaçlarının barınakta bulunan sevimli dostların kalıcı yuvalara kavuşması olduğunu vurguladı.

Harmancı, barınakların sokak hayvanlarının daimi yaşam alanları olmadığını belirterek, “Barınaklar, sokaktaki sevimli dostlarımızın daimi yuvaları değil, geçici olarak kaldıkları yerlerdir. Barınaklar kapasiteleri dahilinde hizmet verebilmektedir. Bu nedenle barınaktan sahiplenilecek her sevimli dost, sokakta yaşayan başka bir can dostumuzun da güvenli bir ortama alınabilmesi için yer açmaktadır” ifadelerini kullandı.

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