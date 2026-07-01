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Harmancı LTB Başkanlığına yeniden aday

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Mehmet Harmancı: Lefkoşa’lıların güveni ve onayı ile 4 yıl daha hizmet etmek onurdur
Harmancı LTB Başkanlığına yeniden aday

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, hep birlikte ayağa kaldırdıkları başkent Lefkoşa’da başlatılan projeleri tamamlamak amacıyla Lefkoşalılara bir dönem daha hizmet etmek istediğini söyledi.

Lefkoşalılarla kurdukları karşılıklı güven ilişkisinin en büyük güçleri olduğunu belirten Harmancı, geçmişin olumsuz izlerini geride bıraktıkları şehirde önümüzdeki dört yılda da önemli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu Er Meydanı sezon finali programına katılan Harmancı, Lefkoşa’nın yalnızca kendi nüfusuna değil, ülkenin tamamına hizmet veren bir başkent olduğunu belirterek, özellikle mesai saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak ve otopark kapasitesini artıracak projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Yeni otopark alanları ve trafik düzenleme projeleri hazırlanıyor

Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu), Kemal Şemiler Caddesi, Atatürk Caddesi ve Taşkınköy başta olmak üzere birçok bölgede yeni otopark alanları ve alternatif yol projeleri üzerinde çalıştıklarını belirten Harmancı, Atatürk Caddesi’nde 300 araçlık katlı otopark, Taşkınköy’de ise meydan ve yer altı otoparkı projelerinin hazırlandığını açıkladı.

Kentin ulaşımını rahatlatacak projelere de değinen Harmancı, Atatürk Öğretmen Akademisi’nden Haspolat’a uzanacak yeni bağlantı yolunun Lefkoşa için kritik önemde olduğunu belirterek, sorumluluk alanındaki Karayolları’nın adım atmaması halinde belediyenin projeyi üstlenebileceğini söyledi.

2026 yılında 1 milyar TL’lik öz kaynak yatırımı

Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin artık yalnızca rutin belediyecilik hizmetleri sunan bir kurum olmadığını belirterek, uygulanan mali disiplin sayesinde oluşturulan güçlü ekonomik yapıyla 2026 yılı yatırım bütçesinin 1 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.

Son bir yılda toplam 392 milyon TL’lik kanalizasyon yatırımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Harmancı, aynı dönemde 30,9 kilometrelik kanalizasyon hattını tamamlayarak 2 bin 922 haneyi sisteme bağladıklarını ifade etti.

Yaklaşık 40 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştüren Lefkoşa Kültür-Sanat Binası’nın ihale sürecinin devam ettiğini belirten Harmancı, 320 milyon TL değerindeki bu yatırımın şehir adına önemli bir eksikliği gidereceğini söyledi.

Kanlıdere Projesi’nin ilk etabının tamamlandığını hatırlatan Harmancı ise, dere yatağını kapsayan ikinci etap ihalesinin sonuçlanmasını beklediklerini belirterek, projenin Lefkoşa’nın geleceğini değiştirecek en önemli yatırımlardan biri olduğunu vurguladı.

“TDP ile CTP arasındaki iş birliği umut veren bir siyasi atmosfer yarattı”

Yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılmasına ilişkin tartışmaları da değerlendiren Harmancı, bunun hem teknik hem de demokratik açıdan sağlıklı olmayacağını söyledi. Aynı gün çok sayıda oy pusulasının kullanılmasının seçmen iradesinin sandığa sağlıklı şekilde yansımasını zorlaştıracağını belirten Harmancı, ülkenin ekonomik geleceğine ilişkin tartışmaların yerel seçim gündeminin gölgesinde kalmaması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde TDP ile CTP arasında kurulan iş birliğinin önemli bir siyasi atmosfer oluşturduğunu belirten Harmancı, yerel seçimlerde de mevcut başarılı belediyelerin korunmasına yönelik yürütülen temasları olumlu değerlendirdi. Diğer belediyelerde de uzlaşı sağlanabilecek alanlarda ortak modeller geliştirilebileceğini ifade etti.

Yeni dönemde belediye başkanlığı adaylığına ilişkin de konuşan Harmancı, başlatılan büyük yatırımları tamamlamak istediğini belirterek, “Kanlıdere Projesi, Lefkoşa Kültür-Sanat Binası, Surlar İçi dönüşümü ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz diğer projeleri başarıyla tamamlamak istiyoruz. Lefkoşalıların güveni ve onayıyla önümüzdeki dönemde de hizmet etmeye devam etmek istiyorum.” dedi.

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