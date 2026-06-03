CTP kitle toplantılarına Lefkoşa’dan başladı

“Güven veren, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını hayata geçireceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), kitle toplantılarına Lefkoşa İlçesi’nde başladı. KTAMS Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirilen kitle toplantısında CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın konuşma yaptı. Toplantıya CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, milletvekilleri ile çok sayıda partili katıldı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli konuşmasında, “İnsanlara güven veren, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı. Katılımcıların söz alarak katkı koydukları toplantıda hem yerel yönetimlerde hem de merkezi yönetimde CTP’nin hazırlıkları değerlendirildi.

İncirli: Seçimlerin her birinden zaferle çıkacağız

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli kitle toplantısında yaptığı konuşmada, CTP’nin önündeki seçim sürecine hazır olduğunu ve halkın değişim talebinin her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek seçimlerin önemine dikkat çeken İncirli, “Bu seçimlerin her birinden zaferle çıkacağız” dedi. Yerel yönetimlerde CTP’nin ülke tarihine yön veren bir başarı ortaya koyduğunu dile getiren İncirli, belediyecilikte yazılan başarı hikayelerine yenilerini eklemeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmasında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik tabloya da değinen İncirli, mevcut hükümetin geride büyük bir borç yükü ve ciddi bir mali tahribat bıraktığını söyledi. Buna karşın CTP’nin ekonomi ve maliye alanında kapsamlı hazırlıklarını tamamladığını belirten İncirli, mali disiplinin sağlanması, gelir-gider dengesinin kurulması, vergi adaletinin güçlendirilmesi ve kayıt dışılıkla mücadele konusunda somut planlara sahip olduklarını ifade etti. “İnsanlara güven veren bir hükümet kuracağız. Güven bir ekonominin temelidir. Güven olmazsa o ülkede ekonomi de olmaz” diyen İncirli, şeffaf, hesap verebilen ve denetime açık bir yönetim anlayışını hayata geçireceklerini vurguladı. Yolsuzluk, usulsüzlük ve ayrımcılıkla mücadelede kararlı olduklarının altını çizen İncirli, amaçlarının yalnızca geçmişin hesabını sormak değil, bu sorunları üreten sistemi değiştirmek olduğunu söyledi.

Barçın: Binlerce gencimizin elini tek tek tutmayı hedef koyduk

Kitle toplantısında konuşan Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, CTP’nin en büyük gücünün halktan kopmadan, halkla birlikte yol yürümesi ve halkla kurduğu güçlü bağlar olduğunu vurguladı. Önümüzdeki süreçte ülkeyi önemli seçimlerin beklediğini belirten Barçın, “Bu ülkenin artık kaybedecek tek bir günü bile kalmadı. CTP’nin başarılı olması, topluma karşı sorumluluğumuzun ve halkın kurtuluşu için ortaya koyduğumuz iradenin bir gereğidir” dedi. Barçın, konuşmasının devamında gençlere dokunmanın ve onları anlamanın, onlarla birlikte politika üretmenin önemine işaret ederek “Binlerce gencimizin elini tek tek tutmayı hedef koyduk” dedi. Gençlere ulaşmanın ve onları ülkenin geleceğini şekillendirme sürecine dahil etmenin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Barçın, CTP’nin halkla birlikte yol yürüyen bir parti olduğunu belirterek, gençlerin umutlarını büyütecek ve ülkede kalmalarını sağlayacak politikalar üretmeye devam edeceklerini söyledi. Ayrıca Lefkoşa bölgesinde CTP’nin yönettiği Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin gençlere yönelik desteklerini örnek gösteren Barçın, CTP’nin yerel yönetim anlayışının halk odaklı ve sosyal belediyecilik temelinde şekillendiğini kaydetti.