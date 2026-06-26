Lefkoşa'daki Ani Ölümün Nedeni Belli Oldu: Ölüm Sebebi Kalp Krizi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 24.06.2026 tarihinde evinde yaşamını yitirmiş halde bulunan Kızılokgil’in ölüm nedenini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen otopsi raporu tamamlandı. Raporda, Kızılokgil’in "kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı ve kalp krizi" sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Soruşturma Sürüyor: Ölüm sebebinin doğal rahatsızlıklara bağlı olarak gerçekleştiğinin tespit edilmesine rağmen, polisin olayla ilgili başlattığı yasal soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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