CTP'nin Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 6 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Yerel Yönetim Seçimleri için Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayını açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, CTP'nin yerel yönetim anlayışının şeffaflık, doğru mali yönetim, liyakatli kadrolar, sosyal belediyecilik ve birlikte yönetim ilkelerine dayandığı belirtildi.

Açıklamada, CTP'li belediyelerin belediye meclisleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve yurttaşlarla uyum içerisinde çalışarak eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal hizmetlere kadar yaşamın birçok alanına katkı sunduğu ifade edildi.

CTP'nin, halen yönettiği belediyelerde ortaya koyduğu hizmet anlayışını, mali disiplinini ve yatırım kapasitesini devralmaya aday olduğu belediyelerde de hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Bu doğrultuda toplanan CTP Parti Meclisi'nin, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayını oy birliğiyle onayladığı belirtilirken, Damla Soyalp'ın CTP'nin Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı olduğu açıklandı.