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Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı

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Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen bir sergi açılışı sırasında fenalaştı.Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erhürma’ın ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bu akşam Cumhurbaşkanlığı Eski Sarayı’nda düzenlenen “Resmin Kamusal Hafızası” sergisinin açılışı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Kokteyl sırasında fenalaşan Erhürman için olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erhürman ambulansla hastaneye sevk edildi.
Erhürman’ın sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılmasının beklendiği bildirildi.

 

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