Son Dakika Haberi! Katip Demir'e Hapis Cezası!

Katip Demir'e Hapsi Cezası! Demir'e 6 ay hapis cezası verildi.
NE OLMUŞTU?
Katip Demir'e "Sahte Resmi Belge Düzenleme" suçundan mahkûmiyet
Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir'in yargılandığı davada karar açıklandı. İskele'de görülen davada Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Demir'i "Sahte Resmi Belge Düzenleme" suçundan suçlu bularak mahkûm etti.
Mahkemede görüşülen davada Katip Demir hakkında yöneltilen üç suçlamadan yalnızca biriyle ilgili mahkûmiyet kararı verildi. Mahkeme, "Sahte Resmi Belge Düzenleme" suçunun sabit olduğuna hükmederken, "Tedavüle Sürme" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlamalarından ise beraatine karar verdi.
Davaya konu olan olayda Katip Demir'in, belediye meclisi kararını sahtelediği iddiası yargılamaya taşınmıştı.
Mahkeme heyeti, suçluluk kararını açıkladıktan sonra verilecek cezanın okunması için duruşmaya ara verdi.
Kararın ayrıntıları ve hükmedilecek ceza belli oldukça gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
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