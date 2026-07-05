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Dimitriu: Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine yönelik her samimi girişimi destekleyeceğiz

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Rum Meclis Başkanı ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, partisinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in adanın yeniden birleşmesine yönelik her samimi girişimine destek vereceğini söyledi.
Dimitriu: Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine yönelik her samimi girişimi destekleyeceğiz

Alithia gazetesinin haberine göre, DİSİ’ye bağlı Glafkos Kliridis Enstitüsü’nün etkinliğinde konuşan Dimitriu, bölgedeki jeopolitik gelişmeler, Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkileri ve Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin önemli bir bölgesel aktör, NATO müttefiki, göç yönetiminde AB’nin temel ortaklarından biri ve enerji ile ulaştırma alanlarında stratejik bir merkez olduğunu belirten Dimitriu, buna karşın AB ile Türkiye arasındaki iş birliğinin koşulsuz ilerlememesi gerektiğini savundu.

Dimitriu, AB-Türkiye ilişkilerinde kaydedilecek ilerlemenin, Türkiye’nin AB’ye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi, uluslararası hukuka ve üye ülkelerin egemenlik haklarına saygı göstermesiyle bağlantılı olması gerektiğini ifade etti. İlişkilerdeki her olumlu gelişmenin, Kıbrıs konusunda somut ilerlemeyle desteklenmesi gerektiğini dile getiren Dimitriu, geriye doğru gidişlerin ise aleyhte sonuçlar doğurması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin, “Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının yüzde 37’sini işgal altında tuttuğunu”, “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni tanımadığını ve iki devletli çözümü savunduğunu öne süren Dimitriu, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda benimsediği ilkeleri, Kıbrıs konusunda da aynı kararlılıkla uygulaması gerektiğini ifade etti.

DİSİ’nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına yönelik çabalarını desteklediğini belirten Dimitriu, çözüm sürecinin BM Güvenlik Konseyi kararları, uluslararası hukuk ve AB ilkeleri temelinde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Dimitriu Kollias’la da görüştü

Gazete devamla, Dimitriu’nun Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Konstandinos Kollias ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre Dimitriu’nun ofisinde gerçekleştirilen görüşmede, Büyükelçi Kollias, Dimitriu’yu Meclis Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a olan desteğinin sarsılmaz şekilde devam ettiğini vurguladı.

Görüşmede, Rum-Yunan Meclisleri arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik imkanlar ile Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ele alındı.

Habere göre Dimitriu, kısa süre önce Atina’ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti son derece başarılı olarak nitelendirerek, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’ın ulusal çıkarlarının korunması ve ortak tehditlere karşı yürütülen mücadelede en güçlü destekçisi ve müttefiki olmaya devam edeceğini ifade etti.

Taraflar ayrıca parlamenter diplomasinin Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın ortak stratejik hedeflerinin ilerletilmesindeki önemine dikkati çekerek, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin sürdürülmesi konusunda uzlaştı.

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