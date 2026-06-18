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Dimitriu, Brüksel'de "Türkiye’ye iki devletli çözüm tezinden vazgeçmesi" için baskı yapılmasını isteyecek

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Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, Avrupa Halk Partisi Liderler Zirvesi için gideceği Brüksel'de, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununda daha etkin rol üstlenmesini talep edeceğini açıkladı.
Dimitriu, Brüksel'de "Türkiye’ye iki devletli çözüm tezinden vazgeçmesi" için baskı yapılmasını isteyecek

Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, Avrupa Halk Partisi (AHP) Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Brüksel’e gideceğini ve temasları kapsamında Kıbrıs sorununda Türkiye'ye baskı yapılmasını talep edeceğini açıkladı.

Alithia gazetesinin haberine göre Dimitriu, Avrupa Halk Partisi liderler toplantısına katılmak amacıyla Brüksel’de bulunacağını belirtti.

Dimitriu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in son temasları ile BM’nin 5+1 formatındaki genişletilmiş konferansın gerçekleştirilmesine yönelik çabaları çerçevesinde oluşan sürecin Kıbrıs sorunu açısından belirleyici nitelik taşıdığını savundu.

Bu aşamada Avrupa Birliği’nin daha etkin rol üstlenmesinin önemine işaret eden Dimitriu, daha önce Avrupa Halk Partisi Başkanı ve üye parti liderlerine gönderdiği mektubun devamı niteliğinde temaslarda bulunacağını ifade etti.

Dimitriu, görüşmelerinde Avrupa Halk Partisi Başkanı ile üye parti liderlerinden, Avrupa Birliği kurumlarındaki etkilerini kullanarak AB Kıbrıs Temsilcisi atanmasına destek vermelerini talep edeceğini kaydetti.

Ayrıca Dimitriu, "Türkiye’ye iki devletli çözüm tezinden vazgeçmesi" yönünde baskı yapılması talebini de dile getireceğini belirtti.

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