Kıbrıs'ta... BM barış dayatmaz, bunu yalnızca Kıbrıslılar inşa edebilir

BM Genel Sekreteri Guterres Kıbrıs'a geldi, ayağının tozuyla dikkat çeken bir açıklama yaptı: "BM barış dayatmaz, bunu yalnızca Kıbrıslılar inşa edebilir"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün sabah 02.00 sıralarında Kıbrıs'a geldi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Guterres, gelişinin hemen ardından dikkat çeken bir ifade kullanarak, "BM Barış dayatmaz. Bunu yalnızca Kıbrıslılar, kendi liderleri aracılığıyla inşa edebilir" dedi.

Guterres, "Kıbrıs sorununun kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması arayışında, Kıbrıslı toplumlara olan destek kararlılığımı dile getirmek üzere" adaya geldiğini de ifade etti.