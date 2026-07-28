  • BIST 13774.77
  • Altın 6165.04
  • Dolar 47.3725
  • Euro 53.9138
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Kıbrıs'ta... BM barış dayatmaz, bunu yalnızca Kıbrıslılar inşa edebilir

»
BM Genel Sekreteri Guterres Kıbrıs'a geldi, ayağının tozuyla dikkat çeken bir açıklama yaptı: "BM barış dayatmaz, bunu yalnızca Kıbrıslılar inşa edebilir"
Kıbrıs'ta... BM barış dayatmaz, bunu yalnızca Kıbrıslılar inşa edebilir

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün sabah 02.00 sıralarında Kıbrıs'a geldi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Guterres, gelişinin hemen ardından dikkat çeken bir ifade kullanarak, "BM Barış dayatmaz.  Bunu yalnızca Kıbrıslılar, kendi liderleri aracılığıyla inşa edebilir" dedi.

Guterres, "Kıbrıs sorununun kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması arayışında, Kıbrıslı toplumlara olan destek kararlılığımı dile getirmek üzere" adaya geldiğini de ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Müzakere Zemini Denemesi: Guterres +26 Temmuz 2026 Pazar 13:37
  • Hristodulidis, Guterres'in Kıbrıs ziyareti öncesi Miçotakis ile görüştü25 Temmuz 2026 Cumartesi 15:51
  • Fidan, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar ile Ankara’da görüştü25 Temmuz 2026 Cumartesi 09:57
  • Rum Ulusal Konseyi bugün toplanıyor24 Temmuz 2026 Cuma 12:10
  • "Federal Çözüm Şimdi" Çağrısıyla Barış Eylemi Düzenleniyor23 Temmuz 2026 Perşembe 10:08
  • Örgütlerden "Federal Çözüm Hemen Şimdi” sloganıyla eylem…22 Temmuz 2026 Çarşamba 19:46
  • Perinçek: “Kıbrıs'ın En Doğru Çözümü Taksimdir”19 Temmuz 2026 Pazar 21:17
  • "Muhammed dağa gitmezse dağ Muhammed’e gider"19 Temmuz 2026 Pazar 14:16
  • AKEL: NATO'yu içeren bir çözümü desteklemeyiz19 Temmuz 2026 Pazar 14:15
  • Hristodulidis, Guterres'in adaya gelişinden önce siyasi parti başkanlarıyla bir araya gelecek18 Temmuz 2026 Cumartesi 11:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti