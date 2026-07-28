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Döviz güne nasıl başladı?

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Döviz kurları 28 Temmuz 2026
Döviz güne nasıl başladı?
KurAlışSatış
USUSD47.2547.53
EUEUR53.7054.00
GBGBP62.8063.15

Son Güncelleme28-07-2026 08:12

Son Okuma28-07-2026 08:33

 

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