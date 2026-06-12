Döviz güne nasıl başladı?

Haftanın son gününde, serbest piyasada saat 08.45 itibarıyla; 61,60 TL’den alınan sterlin 62,05 TL’den satılıyor. 53,20 TL’den alınan euronun satış fiyatı da 53,55 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 46 TL’den alınıp, 46,35 TL’den satışa sunuluyor.
Haftanın son gününde, serbest piyasada saat 08.45 itibarıyla; 61,60 TL’den alınan sterlin 62,05 TL’den satılıyor. 53,20 TL’den alınan euronun satış fiyatı da 53,55 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 46 TL’den alınıp, 46,35 TL’den satışa sunuluyor.
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