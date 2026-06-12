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Döviz güne nasıl başladı?

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Serbest piyasada sterlin 62,05 TL, euro 53,55 TL, dolar 46,35 TL’den işlem görüyor.
Döviz güne nasıl başladı?

Haftanın son gününde, serbest piyasada saat 08.45 itibarıyla; 61,60 TL’den alınan sterlin 62,05 TL’den satılıyor. 53,20 TL’den alınan euronun satış fiyatı da 53,55 TL olarak belirlendi.

Dolar ise 46 TL’den alınıp, 46,35 TL’den satışa sunuluyor.

 

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