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Üstel'den Rum Malları davalarına tepki

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Üstel: “Rum Tarafının Mülkiyet Hamlesi KKTC Ekonomisine Yönelik Düşmanca Bir Saldırıdır”
Üstel'den Rum Malları davalarına tepki

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Rum yönetiminin bir Kıbrıs Türkü'nü eşdeğer malını Alman bir vatandaşa sattığı gerekçesiyle yargılamaya çalışmasını, mülkiyet meselesi üzerinden Kıbrıs Türk halkına ve KKTC ekonomisine yönelik yeni bir "düşmanca saldırı" olarak değerlendirdi.

Yazılı açıklama yapan Üstel, hükümetin konuyu Anavatan Türkiye ile tam bir iş birliği ve eşgüdüm içinde yakından takip ettiğini belirterek, vatandaşların ve yatırımcıların haklarını korumak amacıyla gerekli hukuki, diplomatik ve siyasi adımların kararlılıkla atılacağını ifade etti.

Rum tarafının mülkiyet konusunu siyasallaştırarak baskı aracı haline getirdiğini savunan Üstel, son dönemdeki girişimlerin KKTC ekonomisini, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun işleyişini ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını hedef aldığını söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkin bir iç hukuk yolu olarak kabul edilen Taşınmaz Mal Komisyonu'nun işlevsiz hale getirilmesine yönelik girişimlere sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Üstel, Rum tarafının tek taraflı uygulamalarının uluslararası platformlara taşınacağını kaydetti.

Başbakan Üstel, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs ziyareti sırasında da Rum tarafının uygulamalarının iki toplum arasındaki güven ortamına zarar verdiğinin gündeme getirileceğini, hükümetin bu konudaki değerlendirmelerinin Cumhurbaşkanı'na iletileceğini belirtti.

KKTC'nin Türkiye'nin desteğiyle halkın haklarını, ekonomik güvenliği ve yatırım ortamını korumaya devam edeceğini ifade eden Üstel, Rum tarafının bu girişimlerle Kıbrıs Türk tarafını geri adım attırabileceğini düşünmesinin büyük bir yanılgı olduğunu söyledi.

Üstel ayrıca, diyalog ve iş birliğine açık tutumlarının zayıflık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, gerekli görülmesi halinde mütekabiliyet esasına dayalı adımların atılacağının da altını çizdi.

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