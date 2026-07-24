  • BIST 13943.87
  • Altın 6168.99
  • Dolar 47.3179
  • Euro 53.7247
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Abdullah Emirzadeoğluları: Organize sanayi bölgelerinde gerçek sanayiciye yer kalmadı

» »
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Asbaşkanı Abdullah Emirzadeoğluları, organize sanayi bölgelerinin kuruluş amaçlarının dışına çıktığını belirterek, mevcut yapının sürdürülebilir olmadığını söyledi.
Abdullah Emirzadeoğluları: Organize sanayi bölgelerinde gerçek sanayiciye yer kalmadı

“Sanayi bölgelerinde gerçek sanayiciye yer kalmadı.” diyen Emirzadeoğluları, sanayicilerin yaşadığı sorunlara değindi.

Emirzadeoğluları, yazılı açıklamasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki organize sanayi bölgelerinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin yalnızca yüzde 17’sinin gerçek anlamda üretim yapan sanayici olduğunu belirten Emirzadeoğluları, sanayi bölgelerinin yeniden planlanması, üreticiye öncelik verilmesi ve sanayicinin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Sanayi bölgelerinin üretim ve sanayileşme amacıyla kurulduğunu ancak zaman içinde bu yapıdan uzaklaşıldığını ifade eden Emirzadeoğluları, bugün organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin yalnızca yüzde 17’sinin gerçek anlamda üretim yapan sanayici konumunda olduğunu söyledi.

Emirzadeoğluları, bazı bölgelerde bu oranın daha da düşük seviyelere gerilediğini belirterek, Gazimağusa Sanayi Bölgesi’nde sanayici oranının yalnızca yüzde 11 olduğunu kaydetti. Emirzadeoğluları, “Sanayi bölgeleri, gelişigüzel siyasi amaçlara göre dağıtıldı. Şimdi ise sanayici yer bulmakta ve gelişmekte zorlanmaktadır.” dedi.

"SANAYİ BÖLGELERİ AMACI DIŞINDA KULLANILIYOR"

Organize sanayi bölgelerinde yaşanan temel sorunların başında yetki karmaşası, yetersiz denetim ve plansız kullanımın geldiğini belirten Emirzadeoğluları, üretim yapmak isteyen gerçek sanayicilerin bu yapı içinde her geçen gün zorlandığını ifade etti.

Sanayi bölgelerinin önemli bölümünün depo, atıl kullanım veya farklı ticari faaliyetlere ayrıldığını söyleyen Emirzadeoğluları, bunun üretim kapasitesini ve yatırım ortamını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Sanayi bölgelerinde yaşanan birçok sorunun kamuoyunda doğrudan Sanayi Odası ile ilişkilendirildiğini ifade eden Emirzadeoğluları, bölgelerin yönetimi ve yetki alanlarının Sanayi Odası’nın sorumluluğunda olmadığını söyledi.

Buna rağmen KTSO’nun sorunların çözümü için sürekli girişimlerde bulunduğunu belirten Emirzadeoğluları, bölgelerde temizlik, düzenleme ve iyileştirme yönünde yapılan çalışmaların çoğu zaman yeterli denetim ve kurumsal sahiplenme olmadığı için kalıcı sonuç vermediğini kaydetti.

Emirzadeoğluları, “Biz elimizden gelen katkıyı koyuyoruz ancak gerekli takip yapılmadığında kısa süre içinde her şey yeniden eski haline dönüyor. Harcanan emek, zaman ve kaynak boşa gidiyor.” dedi.

Sanayi bölgelerini Sanayi Dairesi’nin yaptığını ve kiraladığını belirten Emirzadeoğluları, daha sonra dairenin buralarının bakım, onarımını belediyenin yetkisine verdiğini ve bölgedeki tüm vergileri belediyenin aldığını kaydetti.

Emirzadeoğluları, bu gerçeği bazılarının bilmediğini bazılarının da bilmezden geldiğini ileri sürdü.

"SANAYİ ARAZİLERİ GERÇEK ÜRETİCİYE TAHSİS EDİLMELİ"

Emirzadeoğluları, geçmiş yıllarda sanayi arazilerinin üretim dışı yaklaşımlarla dağıtılmasının bugün ciddi bir alan sorunu yarattığını savundu.

Gerçek sanayicinin üretim yapacak yer bulmakta zorlandığını belirten Emirzadeoğluları, sanayi bölgelerinin yalnızca üretim yapan işletmelere tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

Sanayi bölgelerinin çağdaş bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Emirzadeoğluları, bunun aşamalı şekilde hayata geçirilebileceğini belirtti.

Mobilya üreticilerinin bir bölgede, alüminyum üreticilerinin başka bir bölgede, gıda üreticilerinin ise kendi ihtiyaçlarına uygun organize alanlarda faaliyet göstermesinin verimliliği artıracağını ifade eden Emirzadeoğluları, dünyada uygulanan sektörel kümelenme modellerinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Emirzadeoğluları, “Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak bu dönüşüme katkı koymaya hazırız. Ancak devletin de aynı kararlılığı göstermesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP: UBP ortak aday düşüncesini berhava etti; kendimizi artık serbest sayıyoruz24 Temmuz 2026 Cuma 15:42
  • Bozkurt'un adaylığı YDP UBP krizi doğurdu! YDP resti çekti bizim adayımız değil!24 Temmuz 2026 Cuma 15:39
  • Son Dakika Haberi: Silodaki kayıp kişi sağ olarak kurtarıldı24 Temmuz 2026 Cuma 15:27
  • UBP'de Mağusa Belediyesi için Koral Bozkurt'un ismi gündemde24 Temmuz 2026 Cuma 14:50
  • Evinde canlı mermi ve yavru timsah bulundu24 Temmuz 2026 Cuma 14:26
  • Polisten açıklama: Kumyalı'da Buğday Silosu Çöktü24 Temmuz 2026 Cuma 13:15
  • Vergi borçlarına yeni yapılandırma24 Temmuz 2026 Cuma 13:09
  • Kumyalı Arpaçay Silosu'nda Patlama: Bir Kişi Kayıp24 Temmuz 2026 Cuma 13:01
  • El-Sen: Kıb-Tek'teki tüm istihdam sınavlarını Kamu Hizmeti Komisyonu yapmalı24 Temmuz 2026 Cuma 13:00
  • Bağımsızlık Yolu, Yunanistan'daki savaş karşıtı konferansta Filistin'e destek verdi24 Temmuz 2026 Cuma 12:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti