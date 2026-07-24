UBP'de Mağusa Belediyesi için Koral Bozkurt'un ismi gündemde

Ulusal Birlik Partisi'nde (UBP) yaklaşan yerel seçimler öncesinde Gazimağusa Belediye Başkanlığı için Koral Bozkurt'un ismi konuşuluyor.
UBP’nin Gazimağusa Belediye Başkan adaylığına ilişkin resmi açıklamasını önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.
Ulusal Birlik Partisi'nde (UBP) yaklaşan yerel seçimler öncesinde Gazimağusa Belediye Başkanlığı için Koral Bozkurt'un ismi konuşuluyor.
UBP’nin Gazimağusa Belediye Başkan adaylığına ilişkin resmi açıklamasını önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.
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