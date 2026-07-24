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Muhasebeciye 9 bin sterlinlik sirkat suçlaması

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Lefkoşa’da meydana gelen “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçundan tutuklanan H.T. mahkemeye çıkarıldı.
Muhasebeciye 9 bin sterlinlik sirkat suçlaması

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Emine Çıkan, zanlının Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirkette muhasebeci olarak çalıştığını söyledi.

Polis, zanlının 2025 yılı Ağustos ayı içerisinde İskele’de bir şahsa 17 bin sterlin karşılığında sattığı altyapı malzemelerine ilişkin tahsil ettiği paranın 9 bin sterlinlik kısmını şirkete teslim etmeyerek sirkat ettiğini belirtti.

Şikâyetin 23 Temmuz 2026 tarihinde yapıldığını kaydeden polis, zanlının aynı gün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada meseleyle ilgili olduğu değerlendirilen çeşitli evrakların bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlının suçunu kabul eder nitelikte ifade verdiğini belirten polis, incelenecek evraklar ile alınacak ifadeler bulunduğunu kaydederek soruşturma maksatlı 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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