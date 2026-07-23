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DAÜ VYK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevden alma ve atamalar...

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Milli Eğitim Bakanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda (VYK) görevden alma ve atamalar yapıldı.
DAÜ VYK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevden alma ve atamalar...

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelere göre, Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müdürü Lütfü Oflaz görevden alınırken, yerine Duygu Hızal atandı.

Oflaz, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü olarak atandırken, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü görevine ise Nihat Ekizoğlu getirildi.

Söz konusu görevden alma ve atamalar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

-DAÜ VYK’de de değişiklik

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda da görevden alma ve atama yapıldı.

Buna göre, görev süresi sona eren Özdinç Akdel, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeliğine yeniden atandı.

VYK üyeliğine 4 Şubat'ta atanan Aytunç Şirket ise sağlık sıkıntıları gerekçesiyle görevden alındı. Şirket’in kalan görev süresini tamamlamak üzere yerine Lütfü Oflaz atandı.

DAÜ VYK atamaları, Bakanlar Kurulu’nun önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından yapıldı.

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